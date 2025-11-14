Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и руководстве госкомпаний после проведения проверок

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром, сосредоточив внимание на трех ключевых темах: возобновление энергетики, социальная поддержка населения и масштабный аудит госкомпаний.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Энергетика: ремонтные бригады работают круглосуточно

Ключевым вопросом стала ситуация с возобновлением областей после российских ударов. Президент отметил интенсивной работе ремонтных бригад, которые «почти в круглосуточном режиме» восстанавливают поврежденные объекты.

«Резерв оборудования увеличиваем, и постоянно идет работа с партнерами по этому поводу. Везде, где это нужно, почти в круглосуточном режиме работают ремонтные бригады, привлечены необходимые ресурсы», — отметил Зеленский.

Старт новой «зимней поддержки» для миллионов украинцев

Особое внимание было уделено социальной защите. 15 ноября стартует новая правительственная программа зимней поддержки для граждан. Чиновники в ближайшее время представят все детали.

Вице-премьер Юлия Свириденко доложила о выполнении программ поддержки прифронтовых и пограничных общин.

В прошлом году этой поддержкой воспользовались более 14 миллионов украинцев.

Этой зимой предполагается не меньший объем помощи.

Масштабный аудит госкомпаний: результаты — в антикоррупционные органы

Самым резонансным решением стало поручение оперативного аудита в государственных компаниях. Президент требует не только ускоренных проверок, но и немедленной передачи всех материалов в правоохранительные и антикоррупционные органы.

«Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано», — подчеркнул Зеленский.

По результатам этих проверок будут приняты кадровые решения. Президент также поручил оперативно информировать ключевых международных партнеров Украины о результатах аудита и соответствующих решениях.

Кадровые изменения: новые министры энергетики и юстиции

В завершение совещания были обсуждены кадровые изменения в Кабинете министров.

Премьер-министр Украины в ближайшее время предложит кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

Это решение сигнализирует о предстоящих ротациях в правительстве, которые должны обеспечить большую эффективность и прозрачность в критически важных секторах.

Что предшествовало

Ранее Свириденко сделала представление на увольнение двух министров: Светланы Гринчук и Германа Галущенко.

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».

Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность министера энергетики Украины, подала заявление об увольнении.