Зеленский анонсировал "контакт" с Трампом после разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 марта у него состоится контакт с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Без нас невозможно закончить эту войну справедливым миром. Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали, я думаю – детали следующих шагов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча команд Украины и США в Джидде была действительно очень хорошей. По мнению президента, "все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно".

"Поэтому мы проговорим с ним, я думаю, детали следующих шагов. И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – сказал Зеленский.

Напомним, разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. Во время него российский диктатор не согласился на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, а только на прекращение атак по энергетическим и инфраструктурным объектам.