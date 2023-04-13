Зеленский анонсировал мощные действия на фронте: "Готовим ребят, очень ждем поставок оружия"

Президент также прокомментировал "день Нептуна", когда наши ракеты поразили "Москву".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал мощные действия на фронте и отчитался о заседании военного кабинета по этой теме.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 апреля.

"Провел военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно", — сообщил президент.

"И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", – подчеркнул Зеленский.

Оборонно-промышленный комплекс и крейсер "Москва"

Президент сообщил, что 13 апреля в Мариинском дворце, где всегда чествуют тех, кто больше всего сделал для Украины, впервые был отмечен День работников и работниц ОПК.

"Это довольно несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня, когда можно было бы почтить труд всех тех, кто создает украинское оружие, украинские снаряды, украинскую технику. Кто создает и наши ракеты, так ярко проявившие себя в акватории Черного моря в этот день год назад, 13 апреля, когда остановился морской путь российского черноморского флагмана (крейсера "Москва" – ред.) Это люди, которые создают наши пушки – 155 миллиметров, которые сейчас на поле боя и относительно которых слышим только положительные отзывы от наших бойцов и… понятно, какие "отзывы" оккупанта", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что пока нельзя рассказать большинство тех позитивов, которые достигнуты в отношении украинского оружия и собственных снарядов не только за время полномасштабной войны, но и за годы перед ней. Однако государству и обществу есть за что быть благодарными профессионалам, которые оберегают и развивают ОПК, отметил глава государства.

"Накануне я подписал указ об установке в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Именно в этот день "Нептуна", когда наши ракеты поразили "Москву". Но благодарим мы и ракеты, и десятки других видов вооружения, техники и снарядов, что поставляются обороне", – сказал Зеленский.

Евроинтеграция

Президент также в этот день провел совещание с членами правительства, депутатами Верховной Рады относительно некоторых шагов по приближению к Евросоюзу, законодательных шагов, реализации принятых изменений.

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"Цель нашего государства – абсолютно достижимая. Украина будет интегрирована со всеми институтами и практиками Евросоюза, приобретет полноправное членство. С нашей стороны – полная готовность", – заверил Зеленский.

Военные и фронт

Кроме того, глава государства подписал четыре указа о награждении украинских военных. Так, госнаградами отмечены 349 военнослужащих: это 45 бойцов Воздушных сил, 152 – ДШВ, 152 воина – Сухопутные войска.

"Особенно сегодня хочу отметить наших бойцов, которые дерутся на Донетчине в составе ОСУВ "Таврия" генерала Тарнавского. В частности, морских пехотинцев 35-й отдельной бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады. Вы, как всегда, ребята, результативны! Спасибо!" – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил бойцов ОСУВ "Одесса" генерала Москалева – 63-й отдельной механизированной бригады, которая сильно бьет оккупантов за удары по украинским городам и селам на Южном направлении. Президент отметил и воинов 126-й отдельной бригады сил ТрО – аэроразведчиков. Он поблагодарил их за внимательность, которая становится точностью украинской артиллерии.

"Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам", – заверил глава государства.

Напомним, издание Politico в своей редакционной статье указало, что украинские чиновники расстроены утечкой "совершенно тайной" информации Пентагона, в которой говорится, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" во время предстоящего контрнаступления. В Киеве говорят – документ свидетельствует о том, что США в который раз недооценивают возможности ВСУ.

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