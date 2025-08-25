Зеленский анонсировал новую встречу с США по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина, США и Евросоюз продолжают работу над базовым планом по гарантиям безопасности. В конце этой недели состоится новая встреча с американской стороной.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

По его словам, сегодня, 25 августа, лидер также встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Разговор будет направлен на подготовку потенциальной встречи с российской стороной.

"В конце недели будет встреча украинской и американской команд", - сказал Зеленский.

А в течение недели, отметил он, будет много работы.

Напомним, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сказал, когда Украина получит гарантии безопасности.

«Вы видели темпы процесса, в котором мы работаем. Мы надеемся достичь такого состояния, когда в ближайшее время, при отсутствии лучшего срока, будет гарантия безопасности. Эта работа в процессе», – отметил Келлог.

В рамках встречи Зеленский также отметил спецпредставителя президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.