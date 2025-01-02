Зеленский анонсировал новые договоренности с Африкой: о чем рассказал президент

Министры иностранных дел Андрей Сибига провел важные переговоры с новой сирийской администрацией и бизнес-партнерами в Ливане.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перспективах расширения сотрудничества с Африкой и возобновлении дипломатических отношений с Сирией, отметив важность международного партнерства для Украины в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

По словам Зеленского, министры иностранных дел Андрей Сибига и агрополитики Виталий Коваль провели важные переговоры с новой администрацией сирийской администрацией и бизнес-партнерами в Ливане. В результате было принято решение возобновить дипломатические отношения с Сирией и усилить сотрудничество в международных организациях.

“Готовимся увеличить торговлю с Ливаном минимум вдвое – сейчас это 400 миллионов долларов аграрного экспорта. А с Сирией готовимся к возобновлению дипломатических контактов и новых общих проектов”, – отметил Зеленский.

Также читайте Украина передала помощь Сирии: детали от Зеленского

Особое внимание было уделено сотрудничеству со странами Африки. Президент поручил министру иностранных дел подготовить конкретные договоренности, которые откроют новые возможности украинской экономике.

Зеленский отметил положительные показатели украинского экспорта: в 2024 году он вырос на 15%, прибавив более 5 миллиардов долларов к уровню 2023 года. В целом объем экспорта составил 41 миллиард долларов.

“На 2025 год задача – продолжить этот рост. Мы должны сохранять наши связи с миром, укреплять экспорт и открывать новые рынки”, – заявил президент.

Также читайте Зеленский рассказал, где на фронте самая тяжелая ситуация

Также президент поблагодарил военных, обеспечивающих безопасность экспортных маршрутов, в частности в Черном море, и отметил усилия Сил обороны, ГУР, Службы безопасности Украины и внешней разведки.

“Безопасность наших маршрутов – это награда наших воинов. Благодарю каждого, кто защищает наши границы и экономические интересы”, – подчеркнул он.

Владимир Зеленский также прокомментировал обострение на фронте. Самые интенсивные бои продолжаются в Донецкой области, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, а также в Херсонской области. Он отметил 24-ю, 100-ю, 59-ю, 68-ю и 79-ю бригады за героическую оборону позиций и отражение российских штурмов.

“Мы выстоим благодаря нашим воинам. Каждый удар по врагу – это шаг к нашей победе”, – подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что нынешний год станет важным в достижении мира благодаря единству демократических стран.