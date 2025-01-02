Зеленский анонсировал новые договоренности с Африкой: о чем рассказал президент

Министры иностранных дел Андрей Сибига провел важные переговоры с новой сирийской администрацией и бизнес-партнерами в Ливане.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перспективах расширения сотрудничества с Африкой и возобновлении дипломатических отношений с Сирией, отметив важность международного партнерства для Украины в условиях полномасштабной войны.
Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.
По словам Зеленского, министры иностранных дел Андрей Сибига и агрополитики Виталий Коваль провели важные переговоры с новой администрацией сирийской администрацией и бизнес-партнерами в Ливане. В результате было принято решение возобновить дипломатические отношения с Сирией и усилить сотрудничество в международных организациях.
“Готовимся увеличить торговлю с Ливаном минимум вдвое – сейчас это 400 миллионов долларов аграрного экспорта. А с Сирией готовимся к возобновлению дипломатических контактов и новых общих проектов”, – отметил Зеленский.
Особое внимание было уделено сотрудничеству со странами Африки. Президент поручил министру иностранных дел подготовить конкретные договоренности, которые откроют новые возможности украинской экономике.
Зеленский отметил положительные показатели украинского экспорта: в 2024 году он вырос на 15%, прибавив более 5 миллиардов долларов к уровню 2023 года. В целом объем экспорта составил 41 миллиард долларов.
“На 2025 год задача – продолжить этот рост. Мы должны сохранять наши связи с миром, укреплять экспорт и открывать новые рынки”, – заявил президент.
Также президент поблагодарил военных, обеспечивающих безопасность экспортных маршрутов, в частности в Черном море, и отметил усилия Сил обороны, ГУР, Службы безопасности Украины и внешней разведки.
“Безопасность наших маршрутов – это награда наших воинов. Благодарю каждого, кто защищает наши границы и экономические интересы”, – подчеркнул он.
Владимир Зеленский также прокомментировал обострение на фронте. Самые интенсивные бои продолжаются в Донецкой области, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, а также в Херсонской области. Он отметил 24-ю, 100-ю, 59-ю, 68-ю и 79-ю бригады за героическую оборону позиций и отражение российских штурмов.
“Мы выстоим благодаря нашим воинам. Каждый удар по врагу – это шаг к нашей победе”, – подытожил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что нынешний год станет важным в достижении мира благодаря единству демократических стран.
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