Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на высоком уровне

Владимир Зеленский / © Associated Press

Встреча представителей стран Коалиции желающих состоится в ближайшее время и запланирована на 3 января в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

«Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих встретиться уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине», — отметил глава государства.

По его словам, после этой встречи запланирован разговор «Коалиции желающих» уже на уровне лидеров. Она запланирована на 6 января во Франции.

«Благодарен команде президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни дня не теряем», — подытожил Зеленский.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут уже в ближайшие недели.