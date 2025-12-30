- Дата публикации
Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на высоком уровне
Зеленский раскрыл детали переговоров с Коалицией желающих и командой Трампа.
Встреча представителей стран Коалиции желающих состоится в ближайшее время и запланирована на 3 января в Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
«Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих встретиться уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине», — отметил глава государства.
По его словам, после этой встречи запланирован разговор «Коалиции желающих» уже на уровне лидеров. Она запланирована на 6 января во Франции.
«Благодарен команде президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни дня не теряем», — подытожил Зеленский.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут уже в ближайшие недели.