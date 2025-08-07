Зеленский анонсировал новые удары по России: "баланс становится более привлекательным"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по поводу дипстрайов, где получил доклады о масштабе поражений в России, отметив, что баланс между украинскими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями «становится более привлекательным для Украины», и что определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

«Провел совещание по поводу дипстрайков — наших вполне справедливых ответов на российские удары. Докладывали ВСУ, СБУ, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно о масштабе поражений в России, соотношении между ценой удара и результатом, влиянии на военную машину агрессора. Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями», — написал он.

Зеленский подчеркнул: «Российская логистика, военные объекты, с которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери».

«Определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств. Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!» — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пора завершать войну и намекнул на важные встречи.