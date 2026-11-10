Зеленский заявил о новом пакете помощи / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Там он встретится с премьер-министром Мэтте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Также запланирована аудиенция у Короля Фредерика Х и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Об этом сообщил украинский лидер.

Реклама

«Главное – это наша безопасность и укрепление защиты. Будут новые шаги по усилению оборонных возможностей Украины – сильный оборонный пакет от Дании», – написал он.

Реклама

Он поблагодарил Данию за поддержку и конкретные решения. Ведь страна с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и остается одним из самых надежных партнеров.

Что получит Украина

Как сообщает DR, Дания объявила о новом пакете военной помощи на 4,8 миллиарда датских крон. Это примерно 643 миллиона евро. Об этом заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен после заседания Комитета по внешней политике.

Кроме того, Дания предоставит дополнительную помощь в виде чрезвычайной грантовой поддержки в размере 150 миллионов крон (20 миллионов евро) для энергетического сектора Украины.

«Мы хотели бы воспользоваться сегодняшним днем, когда Зеленский находится с визитом, чтобы на практике продемонстрировать, что вы можете рассчитывать на поддержку Дании», - отметил министр.

Реклама

Он подчеркнул необходимость сохранения значительной военной поддержки, чтобы у Украины была «максимально сильная позиция».

Помощь для Украины — последние новости:

Испания предоставляет Украине новый пакет военной помощи в размере 437 миллионов евро. Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Педро Санчесом 5 ноября. Лидеры обсудили наполнение пакета и самые актуальные оборонные нужды Украины.

Однако Италия до сих пор не определила дату отправления 13-го пакета военной помощи Украине , хотя он уже подготовлен. Из-за неоднократных переносов сроки передачи военной поддержки остаются неопределенными. В последний раз Италия отправляла военную помощь Украине около десяти месяцев назад. Сначала новый пакет ожидали в июле, впоследствии его передачу перенесли на сентябрь.

Владимир Зеленский ответил, может ли Украина после победы демократов на промежуточных выборах в США получить новый пакет помощи, первый после длительной паузы с апреля 2024 года. По его мнению, Украина должна добиваться получения средств и работать над новым пакетом помощи США. Он напомнил, что Штаты ранее остановили предоставление Украине 16 миллиардов долларов.

Реклама

Новости партнеров