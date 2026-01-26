Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Трехсторонняя встреча по завершению войны в Украине готовится к новому раунду.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Президент подчеркнул, что Украина будет максимально подготовлена к обсуждению всех вопросов на следующей встрече трех сторон, которая предварительно запланирована на воскресенье, 1 февраля.

«То, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга, есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда стоит на стороне мира, а ответственность за то, что война продолжается, лежит на России. «Украина будет максимально подготовлена по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы. Украина всегда есть и будет на стороне мира. И единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается — Россия», — заявил он.

Зеленский также обратил внимание на важность реальных результатов дипломатии и эффективного давления на агрессора. «Нужны реальные результаты дипломатии, чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью, отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно. Именно давление, его последствия, результат санкций, результат блокирования российских операций — все это работает на остановку войны».

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины: «Надо, чтобы партнеры об этом не забывали. Я благодарю всех, кто с Украиной. Спасибо всем, кто нам помогает».

Напомним, ранее мы писали о том, что специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 22 января вечером доставят в Москву проект мирного соглашения. Американские чиновники планируют обсудить с Владимиром Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который, по их словам, уже готов более чем на 90%.

Перед поездкой в Россию Уиткофф сообщил о следующем этапе переговоров, который состоится в Абу-Даби, столице ОАЭ, после завершения встреч в Москве.

Он отметил, что процесс переговоров приближается к финальной стадии. По его словам, командам удалось достичь значительного прогресса и решение конфликта уже близко.