Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров и ответил на упреки Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на проведение очередного раунда переговоров с участием Украины, РФ и США на следующей неделе.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

Ожидание нового раунда

По словам главы государства, трехсторонние переговоры должны были состояться в ОАЭ в прошлую пятницу, однако график сместился из-за его поездки на фронт. Несмотря на предложения США по альтернативным форматам (только между Украиной и РФ), Зеленский настаивает на привлечении американской стороны.

«Я думаю, что это будет на следующей неделе, если мы серьезно настроены продолжать эти переговоры», — отметил президент.

Реакция на заявления Трампа

Журналисты NYT попросили Зеленского прокомментировать недавние слова Дональда Трампа для Politico, где тот назвал украинского президента «препятствием миру», утверждая, что Путин якобы готов к соглашению.

Дипломатическая взвешенность: Зеленский встретил эти упреки с иронией, заметив, что корни войны и личность агрессора очевидны для всего мира.

Коммуникация с окружением Трампа: президент Украины положительно оценил работу спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, отметив их усилия в поиске компромиссов.

Ключевые тезисы

Украина стремится к трехстороннему формату (Украина–РФ–США) для обеспечения реальных гарантий.

Зеленский игнорирует личные случаи, фокусируясь на конструктивной работе с представителями новой администрации США.

Следующие семь дней могут стать решающими для понимания серьезности намерений сторон по завершению горячей фазы войны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры, когда США готовы работать так, как договаривались.