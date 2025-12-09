- Дата публикации
Зеленский анонсировал новый шаг в переговорах: документы для США уже готовы
Украинская сторона в ближайшее время направит в США доработанные документы о возможных шагах по завершению войны
Украина в ближайшее время передаст Соединенным Штатам доработанные документы, касающиеся возможных шагов для завершения войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, сегодня украинская сторона уже обсудила с переговорной командой результаты встреч в Лондоне, которые прошли накануне на уровне советников по национальной безопасности европейских партнеров. Такой формат был согласован лидерами накануне.
Президент подчеркнул, что работа над всеми компонентами возможных решений по установлению мира продолжается в очень активном режиме. Украинские и европейские предложения уже существенно продвинуты и Киев готовится представить их американской стороне.
"Вместе с партнерами в США мы стремимся сделать возможные шаги максимально эффективными и реализованными как можно быстрее. Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно находимся в связи с Америкой", - отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что дальнейший прогресс в переговорах зависит от готовности России делать реальные шаги по прекращению кровопролития и недопущению новой эскалации.
"В ближайшее время мы будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты", - добавил президент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый мирный план, представленный американской стороной, претерпел изменения. По сравнению с предыдущими версиями количество пунктов уменьшилось с 28 до 20.