Зеленский анонсировал обмен пленными в ближайшее время
Украинский президент воздержался от подробностей возможного обмена, но выразил надежду, что он состоится в течение месяца.
Во время визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию были проведены переговоры о посредничестве этой страны в обмене пленными между Россией и Украиной.
Об этом украинский лидер сказал в интервью ICTV в общенациональном телемарафоне.
По его словам, возвращение из российского плена украинских военных было одним из вопросов, которые поднимались на встречах.
«Очень надеемся, что будет возможность у нас еще одного обмена в течение месяца», — сказал он.
При этом Владимир Зеленский не стал забегать наперед и воздержался от подробностей.
«Все это непросто, заранее сложно говорить, потому что потом может сорваться. Поэтому без деталей», — подчеркнул украинский президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал неожиданное турне по странам Персидского залива. Главной темой стало оборонное предложение: Киев готов делиться опытом перехвата дронов в обмен на дефицитные американские ракеты ПВО.
По прибытии в Саудовскую Аравию украинский лидер сообщил о важной договоренности по оборонному сотрудничеству. Стороны объединяют усилия против общих угроз, в частности ударов дронов и баллистики.