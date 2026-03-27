Зеленский анонсировал обмен пленными в ближайшее время

Владимир Зеленский / © Getty Images

Во время визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию были проведены переговоры о посредничестве этой страны в обмене пленными между Россией и Украиной.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ICTV в общенациональном телемарафоне.

По его словам, возвращение из российского плена украинских военных было одним из вопросов, которые поднимались на встречах.

«Очень надеемся, что будет возможность у нас еще одного обмена в течение месяца», — сказал он.

При этом Владимир Зеленский не стал забегать наперед и воздержался от подробностей.

«Все это непросто, заранее сложно говорить, потому что потом может сорваться. Поэтому без деталей», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал неожиданное турне по странам Персидского залива. Главной темой стало оборонное предложение: Киев готов делиться опытом перехвата дронов в обмен на дефицитные американские ракеты ПВО.

По прибытии в Саудовскую Аравию украинский лидер сообщил о важной договоренности по оборонному сотрудничеству. Стороны объединяют усилия против общих угроз, в частности ударов дронов и баллистики.