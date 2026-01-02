- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал обновление ГБР
Президентский законопроект, который будет регулировать работу этого правоохранительного органа, уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновления в Государственном бюро расследований, которые будут закреплены законодательно.
Об этом он написал в пятницу, 2 января, в своем официальном Telegram-канале.
«Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.
По его словам соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.
«Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент», — добавил президент.
Владимир Зеленский не уточнил в своем сообщении, какие именно изменения планируются при обновлении ГБР.
Напомним, в этот же день Владимир Зеленский сообщил, что в Офисе президента прорабатывают вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будут заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений.