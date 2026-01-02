ТСН в социальных сетях

Зеленский анонсировал обновление ГБР

Президентский законопроект, который будет регулировать работу этого правоохранительного органа, уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновления в Государственном бюро расследований, которые будут закреплены законодательно.

Об этом он написал в пятницу, 2 января, в своем официальном Telegram-канале.

«Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.

По его словам соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.

«Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент», — добавил президент.

Владимир Зеленский не уточнил в своем сообщении, какие именно изменения планируются при обновлении ГБР.

Напомним, в этот же день Владимир Зеленский сообщил, что в Офисе президента прорабатывают вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будут заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений.

