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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский анонсировал ощутимые политико-правовые удары по России

Украина активно готовится к усилению давления на государство-агрессора на международной арене.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зеленский анонсировал ощутимые политико-правовые удары по России

Зеленский анонсировал ощутимые политико-правовые удары по России / © Владимир Зеленский

Украина усиливает дипломатический фронт, готовя скоординированные действия по привлечению России к ответственности. На недавнем совещании с участием представителей Министерства иностранных дел и Офиса Президента обсуждалось ускорение создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ.

Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Для этого будет проводиться активная работа с государствами, уважающими международное право. Вторая задача — подготовка к совещанию с украинскими послами, которое состоится на следующей неделе. Цель встречи — модернизация задач для украинских представителей за рубежом.

Третье направление касается шагов Украины на ключевых международных площадках, в частности, по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечается, что готовятся «ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям».

«В ближайшие месяцы — время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!» — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал переданные из Верховной Рады Украины документы. В частности, это закон о множественном гражданстве, ратификация Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановка действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

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