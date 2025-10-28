Зеленский анонсировал переговоры с ЕС о плане завершения войны: что будут обсуждать

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу или субботу советники Украины и ЕС встретятся для обсуждения ключевых черт плана завершения войны.

Об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем во вторник, передает "Интерфакс".

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", – сказал Зеленский.

Ранее, 27 октября, Зеленский отметил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом прекращения огня в течение недели или десяти дней. По его словам, план должен быть коротким и без излишних деталей, чтобы упростить реализацию.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский и лидеры стран Евросоюза поддержали позицию президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий. По их видению, текущая линия фронта может стать основой для начала мирных переговоров.

По данным Bloomberg, европейские страны совместно с Украиной готовят 12-пунктовое предложение для завершения войны, предусматривающую прекращение боевых действий по текущим линиям.