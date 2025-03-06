Зеленский анонсировал переговоры с США и назвал первые шаги к миру

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе украинский лидер представил видение быстрого продвижения к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта, и анонсировал украинско-американские переговоры, которые начнутся там позже.

Об этом он сообщил в четверг, 6 марта, в своем официальном Telegram-канале.

"На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире”, — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский отметил, что на состоявшемся сегодня в Брюсселе заседании Европейского совета на уровне лидеров он представил видение быстрого продвижения к миру.

"В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство",

Украинский лидер отметил, что такие первоочередные шаги станут прологом к более широкому и всеобъемлющему урегулированию.

"Война должна быть остановлена как можно быстрее и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира", — подчеркнул он.

Напомним, ранее журналистка Fox News Джеки Гайнрик сообщила, что переговоры США и Украины по остановке войны начнутся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.

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