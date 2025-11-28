Зеленский анонсировал переговоры с США: кто войдет в делегацию от Украины

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о подготовке к переговорам с Соединенными Штатами, которые состоятся в ближайшее время.

По его словам, Украина направит на встречу высокопоставленную делегацию.

В состав делегации войдут:

начальник Генерального штаба Андрей Гнатов,

представители Министерства иностранных дел,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров,

представители украинской разведки.

"Скоро будут переговоры. Там будут наши представители – начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД, секретарь СНБО Рустем Умеров и наша разведка", – отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 28 ноября, подал заявление об отставке.

Напомним, Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС. По информации Politico, США "отстранили" Европу от работы над документом.