- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2596
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал переговоры с США: кто войдет в делегацию от Украины
Украина направит на встречу высокопоставленную делегацию.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о подготовке к переговорам с Соединенными Штатами, которые состоятся в ближайшее время.
По его словам, Украина направит на встречу высокопоставленную делегацию.
В состав делегации войдут:
начальник Генерального штаба Андрей Гнатов,
представители Министерства иностранных дел,
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров,
представители украинской разведки.
"Скоро будут переговоры. Там будут наши представители – начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД, секретарь СНБО Рустем Умеров и наша разведка", – отметил Зеленский.
Кроме того, Зеленский сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 28 ноября, подал заявление об отставке.
Напомним, Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС. По информации Politico, США "отстранили" Европу от работы над документом.