Зеленский анонсировал переговоры с США о самых сложных вопросах мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередную сессию переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны.

Об этом глава государства написал в Сети.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сделал 7 января первый доклад о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями американского президента, которая станет уже третьей за два дня.

«Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно — вопрос по Запорожской атомной станции и территорий«, — уточнил Зеленский.

Кроме того, он поручил украинской команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне с другими государствами Европы и США.

"Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров — обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну», — акцентировал президент.

По итогам дня он ждет детальный доклад от украинской переговорной команды. Государство 7 января на встречах будут представлять Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и советник руководителя ОП Александр Бевз.

Что известно о встрече представителей Украины и США в Париже?

Напомним, 6 января в Париже Зеленский встретился со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения конкретных шагов к справедливому миру. Ключевыми темами стали результаты заседания «коалиции желающих», где подписали декларации о развертывании многонациональных сил и мониторинге прекращения огня. Стороны также согласовали участие США в восстановлении Украины и продолжили работу над «базовой рамкой» для завершения войны, которая содержит гарантии безопасности. 7 января делегации продолжат финализацию документов, которые должны юридически закрепить защиту Украины от новой агрессии.

Уиткофф и Кушнер по итогам 10-часовых переговоров в Париже заявили о завершении подготовки протоколов безопасности для Украины. Уиткофф анонсировал «соглашение о процветании», которое должно стать самым амбициозным планом экономического восстановления в истории послевоенных конфликтов.

Уиткофф также сообщил, что самым сложным этапом переговоров с Украиной остается вопрос территорий, по которому стороны будут искать компромиссы во время продолжения переговоров 7 января, чтобы сформировать окончательную рамку урегулирования войны.