Зеленский анонсировал переговоры в США: кто в составе украинской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинская делегация отправилась в США, где в субботу, 21 марта, проведет переговоры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в четверг, 19 марта.

По его словам, Украина получила сигналы от американской стороны относительно готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины.

«Переговорная пауза была, время ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и на эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки», — сообщил украинский президент.

Зеленский отметил, что обсудил содержание предстоящих переговоров с представителями украинской делегации Рустемом Умеровым, Кириллом Будановым и Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать Сергей Кислица.

«Наш приоритет — сделать все для возможности достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает», — добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном возобновлении трехсторонних переговоровс участием Киева, США и России по окончанию войны уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мирный процесс по войне в Украине, который продвигают США, оказался под угрозой срыва. Среди причин называют снижение интереса президента США Дональда Трампа к этой теме, а также войну с Ираном, которая отвлекла внимание Вашингтона.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 19 марта заявил, что переговоры о завершении войны между РФ и Украиной сейчас на «ситуативной» паузе. Он сказал, что Москва ожидает возобновления трехсторонних встреч, как только США, как посредник, согласуют свой график и смогут уделить больше времени украинским делам.