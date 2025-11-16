- Дата публикации
Категория
Политика
Зеленский анонсировал перезагрузку в управлении энергетикой
Президент сообщил о запуске комплексной очистки и обновления системы управления энергетической сферой Украины.
Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко по поводу реформ в энергетике и смежных сферах.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, он поручил:
правительству — подготовить законопроект об обновлении состава Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам
обновить руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора
премьер-министру — предложить Верховной Раде кандидата на должность руководителя Фонда государственного имущества
обновить Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и определить нового руководителя до конца года
провести аудит и подготовить к продаже активы российских компаний и коллаборантов, чтобы они работали на пользу Украины и бюджета
Ранее Зеленский сообщил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики, в частности параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.