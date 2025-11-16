ТСН в социальных сетях

Политика
87
1 мин

Зеленский анонсировал перезагрузку в управлении энергетикой

Президент сообщил о запуске комплексной очистки и обновления системы управления энергетической сферой Украины.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко по поводу реформ в энергетике и смежных сферах.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, он поручил:

  • правительству — подготовить законопроект об обновлении состава Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам

  • обновить руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора

  • премьер-министру — предложить Верховной Раде кандидата на должность руководителя Фонда государственного имущества

  • обновить Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и определить нового руководителя до конца года

  • провести аудит и подготовить к продаже активы российских компаний и коллаборантов, чтобы они работали на пользу Украины и бюджета

Ранее Зеленский сообщил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики, в частности параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

