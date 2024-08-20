Зеленский анонсировал появление нового министерства: чем оно будет заниматься

Как сообщил президент, сферой ответственности новой институции будут миллионы украинцев в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита общих интересов как нации.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции — фактически "министерства украинского единства". Это ведомство будет противодействовать российским влияниям на украинцев, прежде всего, за границей

Об этом глава государства заявил во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины в Днепре 20 августа.

Зеленский сказал, что следует модернизировать государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, ее защиты, "укрепления наших позиций в мире". По мнению президента, для этого Украина должна усилить свое институциональное присутствие в странах-партнерах.

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Как отметил глава государства, это будет сделано двумя путями. Один из них – создание "министерства украинского единства".

"Готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за границей", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что Россия использует безумный пропагандистский ресурс за границей, в частности, направленный на украинцев.

Президент сказал, что не урегулированы много аспектов духовной независимости украинского народа, а Россия использует свои церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов.

"Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины – раньше у нас никогда не было такой части нашего народа за рубежом", – отметил глава государства.

По его мнению, одна только система МИД Украины с этим не справится, ведь "речь идет о миллионах украинцев".

"Будет неправильным и просто ждать реализации соответствующих задач от разных министерств и ведомств. Нужна институция, которая будет вести другие государственные институции к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", — анонсировал Зеленский.

Он назвал еще одним путем усиления институционального присутствия Украины в странах-партнерах принятия решений об открытии новых консульств за границей, в частности, в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции.

К слову, в июле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к проживающим за пределами страны украинцам и призвал их принять участие в войне против врага.

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