Зеленский анонсировал продолжение кадровой "чистки"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовленных новых указах относительно своих советников после того, как состоялись увольнения Алексея Данилова, двух заместителей руководителя ОП и первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в субботу, 30 марта.

Какие кадровые "чистки" в ОПУ запланированы

“Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все подготовленные решения. Сегодня есть новые указы – по советникам”, — сообщил президент.

Зеленский выразил благодарность каждому из уволенных работников за работу и объяснил причину кадровой "чистки".

"Мы делаем Офис более функциональным", — подчеркнул он.

О защите от воздушного террора России

Кроме того, президент Зеленский отметил работу мобильных огневых групп, расчетов ПВО и Воздушных сил, которые минувшей ночью во время вражеской атаки сбивали вражеские цели. Также он поблагодарил тех, кто привлечен к ликвидации последствий российских ударов и защите объектов энергетики.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары – на энергетическое обескровление Украины. Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы – каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты. Америка, Европа, другие наши партнеры – каждый знает, в чем нуждаемся, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов, именно в это время”, — подчеркнул президент, поблагодарив тех лидеров, которые придерживаются договоренностей.

Напомним, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшее время еще один заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, курирующий вопросы внешней политики, может лишиться своего поста.

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