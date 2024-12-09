Зеленский анонсировал разговор с Байденом о приглашении Украины в НАТО

Зеленский также объяснил, почему не будет говорить о приглашении в НАТО с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос приглашения государства в НАТО.

Об этом глава государства сказал в комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что планирует в ближайшее время позвонить Байдену и затронуть вопрос приглашения Украины в НАТО. Разговаривать об этом с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом сложно, ведь он еще официально не вступил в должность.

Также читайте Блинкен объяснил, почему Украине не предоставят приглашение в НАТО

"Что касается, например, приглашения в НАТО, то сложно, чтобы говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех этих юридических прав. И я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос по приглашению в НАТО", – рассказал президент Украины.

Он отметил, что многое зависит от позиции действующего американского президента.

"И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня еще, пока он не в Белом доме, от него не зависит", – добавил Зеленский.

Кстати, по информации издания NV, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в США предложил команде Трампа вести войну до границ 2022 года. Также одним из условий было вступление в НАТО. Однако трамписты восприняли это прохладно и негативно.

Читайте также: