Зеленский анонсировал решение о перехватчиках "Шахедов" и других дронов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по контрактованию необходимых дронов с акцентом на дронах-перехватчиках, и что завтра чиновники должны принять соответствующие решения.

Об этом президент написал в Telegram.

«Очень содержательное совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент — на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра члены правительства должны принять соответствующие решения», — отметил Зеленский.

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Президент указал, что «работают вместе члены правительства, СНБО, Вооруженные Силы Украины, команда Офиса».

По словам главы государства, «заявленные объемы поставок дронов для наших сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах».

«Ответственность за выполнение контрактов — персональная», — подчеркнул он.

«Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает», — резюмировал Зеленский.

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Ранее президент сообщил, что Украина готовит ощутимые удары по территории государства-агрессорки.