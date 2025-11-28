Зеленский анонсировал решения по проблемам в армии и правоохранительной системы в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения, которые будут касаться перезагрузки правоохранительной системы в регионах и проблем в армии.

Об этом он сказал в пятницу, 28 ноября, в вечернем обращении.

По словам президента, Служба безопасности Украины получила поручение провести анализ ситуации правоохранительной системы в регионах.

«Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро», — сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил проблемы в армии, которые, по его словам «давно стоит решить».

«Главком, Генштаб и [заместитель руководителя Офиса президента] Павел Палиса уже этим занимаются, и на следующей неделе готовлю соответствующую Ставку. Прежде всего, чтобы было действительно справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть, и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет», — сказал президент.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.