Зеленский анонсировал решения по проблемам в армии и правоохранительной системы в регионах
Служба безопасности Украины получила поручение президента провести анализ ситуации правоохранительной системы в регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения, которые будут касаться перезагрузки правоохранительной системы в регионах и проблем в армии.
Об этом он сказал в пятницу, 28 ноября, в вечернем обращении.
По словам президента, Служба безопасности Украины получила поручение провести анализ ситуации правоохранительной системы в регионах.
«Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро», — сообщил он.
Кроме того, Зеленский отметил проблемы в армии, которые, по его словам «давно стоит решить».
«Главком, Генштаб и [заместитель руководителя Офиса президента] Павел Палиса уже этим занимаются, и на следующей неделе готовлю соответствующую Ставку. Прежде всего, чтобы было действительно справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть, и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет», — сказал президент.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.