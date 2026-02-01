Зеленский анонсировал следующие переговоры в ОАЭ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — заявил он.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Белому дому понадобилось несколько месяцев, чтобы убедить Киев и Москву согласиться на трехсторонний формат переговоров. Основу для встречи в Абу-Даби заложили переговоры Трампа с Зеленским в Давосе, а также четырехчасовая встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Переговоры продолжались два дня. Американские посредники проводили отдельные и совместные встречи с делегациями России и Украины, а также прошли прямые переговоры между российской и украинской сторонами без участия США.

По словам американских чиновников, в ходе переговоров обсуждались все ключевые вопросы: территориальные требования России на Донбассе, статус Запорожской АЭС, а также шаги по деэскалации, необходимые для недопущения возобновления войны. Атмосферу встреч в Вашингтоне охарактеризовали как конструктивную и взаимоуважительную.

По завершении переговоров президент Зеленский назвал их конструктивными и сообщил, что основной темой стали возможные параметры прекращения войны. В то же время украинские чиновники подчеркивают, что окончательные выводы делать рано, поскольку остается неопределенность реальной готовности Кремля к миру.

После последнего визита Уиткоффа в Москву помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил позицию Кремля: «Достижение долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса».

Киев хочет немедленного прекращения боевых действий. Москва настаивает, что соглашение должно быть заключено до того, как оно рассмотрит возможность паузы в боях.