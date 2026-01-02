- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ: что известно
Возглавлявший ведомство более шести лет Сергей Дейнеко перейдет на другую должность в структуре министерства.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о грядущих кадровых изменениях в руководстве Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Об этом глава государства заявил после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.
По словам президента, решение об смене руководителя связано с необходимостью обновления стратегии работы службы.
«Есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем (Дейнеком — ред.)», — отметил Зеленский.
В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко должен представить кандидатуры на должность нового главу пограничного ведомства.
В то же время, президент подчеркнул, что Сергей Дейнеко не покидает силовой блок окончательно. Генерал-майор продолжит работу в структуре Министерства внутренних дел Украины на другой позиции.
Зеленский высоко оценил работу Дейнека, отметив, что под его руководством ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления.
Напомним, Зеленский также сообщил о назначении Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова. До этого Иващенко возглавлял Службу внешней разведки Украины и многолетний опыт работы в военной разведке и Генштабе ВСУ. Он имеет звание генерал-лейтенанта, участник боевых действий, награжден государственными орденами и входит в состав Ставки Верховного главнокомандующего и СНБО.