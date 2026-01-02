ТСН в социальных сетях

Политика
194
1 мин

Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ: что известно

Возглавлявший ведомство более шести лет Сергей Дейнеко перейдет на другую должность в структуре министерства.

Дарья Щербак
Сергей Дейнеко

Сергей Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о грядущих кадровых изменениях в руководстве Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Об этом глава государства заявил после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

По словам президента, решение об смене руководителя связано с необходимостью обновления стратегии работы службы.

«Есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем (Дейнеком — ред.)», — отметил Зеленский.

В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко должен представить кандидатуры на должность нового главу пограничного ведомства.

В то же время, президент подчеркнул, что Сергей Дейнеко не покидает силовой блок окончательно. Генерал-майор продолжит работу в структуре Министерства внутренних дел Украины на другой позиции.

Зеленский высоко оценил работу Дейнека, отметив, что под его руководством ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления.

Напомним, Зеленский также сообщил о назначении Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова. До этого Иващенко возглавлял Службу внешней разведки Украины и многолетний опыт работы в военной разведке и Генштабе ВСУ. Он имеет звание генерал-лейтенанта, участник боевых действий, награжден государственными орденами и входит в состав Ставки Верховного главнокомандующего и СНБО.

194
