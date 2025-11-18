- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 669
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал Ставку и "принципиальные быстрые решения"
Владимир Зеленский готовит законодательные инициативы и встречи с чиновниками и руководством Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу Ставки верхового главнокомандующего на 20 ноября. Глава государства готовит несколько законодательных инициатив и принципиальные решения.
Об этом Зеленский сообщил в Сети.
«Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции „Слуга народа“, — говорится в заявлении.
Президент акцентировал, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и «принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству».
Напомним, Зеленский очертил насыщенный график на начало недели. Так, 18 ноября он находится в Испании для получения большего количества силы и помощи для защиты и приближения конца войны. 19 ноября у президента запланированы встречи в Турции для активизации переговоров, восстановления обменов и возвращения пленных.