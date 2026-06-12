Зеленский анонсировал упрощение переводов в армии

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд изменений для украинской армии. Среди них — упрощение процедуры перевода для военнослужащих и расширение механизмов привлечения иностранных добровольцев.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский сообщил, что будут введены дальнейшие меры по упрощению процедур перевода для военнослужащих, расширению возможностей для карьерного роста в армии и введению дополнительных мотивационных стимулов для тех, кто планирует присоединиться к обороне страны.

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«Я рассчитываю, что каждый элемент проводимых в настоящее время реформ продемонстрирует свою эффективность в течение этого лета. Министерство обороны представит подробности этих решений», — отметил президент.

Кроме того, он выразил благодарность иностранным добровольцам, которые сражаются за свободу Украины, осознавая, что эта борьба имеет значение и для свободы многих других народов.

«Я поручил создать гораздо больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в связи с этим будет больше механизмов набора», — сообщил Зеленский.

Кстати, в апреле Генштаб ВСУ упростил процедуру перевода военнослужащих между частями, внедрив электронный обмен рекомендательными письмами. Документ направляется напрямую в воинскую часть, где служит боец, что гарантирует его быстрое рассмотрение и исключает необходимость согласований с командирами низшего звена. Этот механизм минимизирует субъективные факторы при принятии решений и ускоряет процесс смены места службы.

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