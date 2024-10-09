Зеленский анонсировал в ближайшие сутки важные переговоры: с кем встретится

Президент Владимир Зеленский в ближайшие сутки планирует встретиться с лидерами четырех стран-партнеров – Британии, Франции, Италии и Германии.

Об этом глава государства заявил во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

Зеленский хочет обсудить с главами этих государств вопросы военного усиления Украины.

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"Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии", – сказал он.

Президент пояснил, что проведет эти переговоры быстро перед заседанием в формате "Рамштайн". А на "Рамштайне" он пообещал представить союзникам План победы.

Ранее президент Зеленский сообщил, что заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Заседание отложили, потому что президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон.

Также в Офисе президента сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024 года, как было запланировано ранее.

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