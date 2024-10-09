Зеленский анонсировал в ближайшие сутки важные переговоры: с кем встретится

Президент обсудит с ключевыми союзниками вопросы военного укрепления Украины.
Президент Владимир Зеленский в ближайшие сутки планирует встретиться с лидерами четырех стран-партнеров – Британии, Франции, Италии и Германии.
Об этом глава государства заявил во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.
Зеленский хочет обсудить с главами этих государств вопросы военного усиления Украины.
"Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии", – сказал он.
Президент пояснил, что проведет эти переговоры быстро перед заседанием в формате "Рамштайн". А на "Рамштайне" он пообещал представить союзникам План победы.
Ранее президент Зеленский сообщил, что заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Заседание отложили, потому что президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон.
Также в Офисе президента сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024 года, как было запланировано ранее.