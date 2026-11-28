Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с участием Украины, США и европейских партнеров могут пройти уже в декабре.

Об этом глава государства высказался в интервью BBC.

Реклама

По его словам, Киев заинтересован в скорейшей встрече и уже согласовал участие в ней европейских партнеров.

Реклама

«Мы приняли решение, что нам нужна встреча. Мы договорились, что европейцы также присутствуют, и это должно произойти в декабре», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что уже на следующей неделе в Украине могут пройти «важные встречи», в ходе которых будут обсуждаться гарантии безопасности.

Мирные переговоры — последние новости

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, «Россия ничего не должна». По его словам, Москва не собирается выполнять «чьи-то ультиматумы», а намерена руководствоваться «исключительно собственными интересами».

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что мира к Новому году не будет. Он выразил сомнение, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, стране нужно готовиться к сложной зиме, в частности, усиливать противовоздушную оборону, защищать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать необходимое финансирование.

Реклама

Тем временем издание Le Monde пишет, что европейские лидеры недовольны ролью в переговорах. по Украине. Они не хотят оставаться в стороне от переговоров, в ходе которых США обсуждают будущие отношения России с Западом.

Новости партнеров