Зеленский анонсировал важную встречу с США: что известно

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Новая трехсторонняя встреча Украины, России и США ориентировочно состоится в начале марта. В то же время, завтра состоятся переговоры представителей Киева и Вашингтона.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя вопросы журналистов.

По его словам, глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров 25 февраля проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками. В частности, со спецпредставителем Стивом Виткоффом, советником Джерардом Кушнером, а также с министром экономики Скоттом Бессентом.

Глава государства говорит, что среди ключевых тем переговоров вопрос обмена. Зеленский надеется на позитив на этом гуманитарном треке.

«Первый вопрос — пакет восстановления Украины. Будут проговаривать детали. Второе — подготовка к трехсторонней встрече с Россией, которая, на наш взгляд, может состояться в начале марта», — сообщил президент.

Напомним, ранее Виткофф также анонсировал встречу с Умеровым 26 февраля. Ее цель — обсуждение возможных вариантов достижения мирного соглашения о войне в Украине. Он также отметил высокую интенсивность нынешних переговоров. По его словам, за последние два месяца был достигнут больший прогресс в обсуждении параметров мира, чем за предыдущие четыре года.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров Украины, РФ и США можно ждать в течение семи-десяти дней. Кроме того, он подчеркнул, что Европа «нужна нам в переговорах». В то же время глава государства подтвердил готовность к диалогу на самом высоком уровне.

В то же время, в Кремль заявил, мол, пока не может подтвердить сроки проведения переговоров с Украиной. Пресссекретарь «фюрера» Дмитрий Песков подчеркнул, что дата и место проведения будут обнародованы «по достижении между сторонами соответствующего понимания».