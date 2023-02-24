Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский анонсировал важные дипломатические встречи и рассказал о сотрудничестве с другими странами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский анонсировал важные дипломатические встречи и рассказал о сотрудничестве с другими странами

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с иностранными делегациями.

Украинский лидер выступил с традиционным обращением к нации.

  • Зеленский провел переговоры с прибывшим в Киев премьер-министром Испании. Испания стала частью нашей танковой коалиции. Испания помогла нам защитить наше небо. Есть много других параметров поддержки – как уже осуществленной, так и запланированной.
  • Президент встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины". Это представители 13 парламентов европейских стран и Европарламента. Тематика встречи абсолютно ясна – оружие для наших воинов, санкции против государства-террориста, реализация наших мирных инициатив, в частности формулы мира.
  • Глава государства говорил с президентом Египта, в том числе и о защите международного права, и о нашей работе по восстановлению продовольственной безопасности, и о некоторых аспектах двусторонних отношений.

«Значительную часть этого дня посвятил подготовке к дипломатическим мероприятиям. Должны сделать все, чтобы они стали результативными для Украины. Действительно весомыми не только с точки зрения символизма, потому что будет 24 февраля. Но и с точки зрения реальной пользы нашей защите», — резюмировал украинский президент.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал об опасностях и ситуации во всех направлениях фронта.

Читайте также:

Зеленский на 23 февраля: Буданов доложил о намерениях оккупантов, ситуация в Херсоне

Зеленский на 23 февраля: Буданов доложил о намерениях оккупантов, ситуация в Херсоне

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
92
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация