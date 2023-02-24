Зеленский анонсировал важные дипломатические встречи и рассказал о сотрудничестве с другими странами

Украинский лидер выступил с традиционным обращением к нации.

Зеленский провел переговоры с прибывшим в Киев премьер-министром Испании. Испания стала частью нашей танковой коалиции. Испания помогла нам защитить наше небо. Есть много других параметров поддержки – как уже осуществленной, так и запланированной.

Президент встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины". Это представители 13 парламентов европейских стран и Европарламента. Тематика встречи абсолютно ясна – оружие для наших воинов, санкции против государства-террориста, реализация наших мирных инициатив, в частности формулы мира.

Глава государства говорил с президентом Египта, в том числе и о защите международного права, и о нашей работе по восстановлению продовольственной безопасности, и о некоторых аспектах двусторонних отношений.

«Значительную часть этого дня посвятил подготовке к дипломатическим мероприятиям. Должны сделать все, чтобы они стали результативными для Украины. Действительно весомыми не только с точки зрения символизма, потому что будет 24 февраля. Но и с точки зрения реальной пользы нашей защите», — резюмировал украинский президент.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал об опасностях и ситуации во всех направлениях фронта.

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