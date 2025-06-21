Зеленский анонсировал важные решения по Украине: что он сказал

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский обвинил Владимира Путина в империализме, который направлен не только на захват Украины, но и подчинение Беларуси, Балтии, Молдовы, Кавказа и Казахстана.

Об этом он сказал в своем обращении.

«Когда он говорит об Украине… он говорит также о Беларуси, странах Балтии, Молдове, Кавказе, Казахстане и всех местах, куда могут доехать российские убийцы. Власти Путина заканчиваются там, где заканчиваются возможности российских убийц», — заявил Зеленский.

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Учитывая радикальность этих имперских претензий, Украина объявила месяц особых мер:

Международные санкции — новый пакет давления на РФ и активизация внутренних санкций против соучастников кремлевской агрессии.

Наращивание дронов — увеличение ресурсов для ударных и защитных беспилотников.

Кадровые ротации — обновление дипломатического корпуса и институтов для усиления оборонного и внешнего потенциала Украины.

Подготовка СНБО — неанонсированные решения по безопасности ожидают утверждения в ближайшее время.

«Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию… чтобы усложнить им ситуацию, а значит упростить нам путь к миру», — сказал президент.

Напомним, по словам Зеленского, Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле, в том числе для отсрочки санкций. Украина остается в сложной ситуации выбора.

Президент также отмечал, что переговоры с Россией могут продолжиться после завершения сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.

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