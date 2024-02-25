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Зеленский анонсировал визит Макрона в Украину и заинтриговал помощью Франции

Зеленский анонсировал визит Макрона в Украину и заинтриговал помощью Франции

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский рассказал о приезде президента Франции в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит своего коллеги – президент Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Об этом он рассказал на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы ожидаем приезда Эммануэля Макрона в Украину. И он здесь будет. Я понимаю, когда будет. Из-за безопасности не говорю конкретную дату. Это будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали поддержки Украины. Важные. Новые", – прокомментировал президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал предоставление дальнобойных ATACMS.

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