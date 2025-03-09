Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию для переговоров с США

На этой неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Соединенных Штатов и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправится в Саудовскую Аравию, где состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

"Будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день еще более подготовлена стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат. И это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — отметил Зеленский.

Напомним, на этой неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Соединенных штатов и Украины.

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