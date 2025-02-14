Зеленский анонсировал визиты в Саудовскую Аравию и Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на встречу в Саудовскую Аравию, ранее анонсированную президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"У меня есть официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопросы обмена заключенными. Во-вторых, после этого я планирую посетить Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней. У меня будет три встречи с президентом Эрдоганом там и с американцами", – сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля 2025 года, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, допустив, что они, вероятно, сначала встретятся в Саудовской Аравии.

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