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Политика
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Зеленский анонсировал возможную встречу с представителями Трампа: назвал конкретные дни

Украина и США готовятся к новому раунду переговоров, который может состояться в ближайшие дни. Зеленский заявил, что готов встретиться с американской делегацией даже за пределами Украины.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча с американскими переговорщиками может состояться уже во вторник, 20 октября или среду, 21 октября. Украинская сторона получила от США сигнал о готовности продолжить переговоры по завершению войны.

Об этом глава государства сообщил в интервью NBC News .

Моя переговорная группа получила сигнал во время прямых переговоров с американской переговорной группой о том, что они хотят встретиться. Я сразу согласился и сказал, что не нужно ждать», – рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина готова принять американских представителей. Однако если у них нет возможности приехать в Киев, встреча может состояться в одной из европейских стран.

Глава государства подчеркнул, что стремится провести переговоры как можно скорее, несмотря на сложную ситуацию и проблемы в энергетической сфере.

Когда могут состояться переговоры

Зеленский сообщил, что украинская и американская переговорные группы в ближайшее время должны провести дополнительные консультации по организации встречи.

"Так что мы готовы к встрече, и я думаю, что во вторник, возможно, в среду, у нас будет возможность встретиться в любом случае", - заявил президент.

В то же время, окончательная дата и место переговоров пока не определены.

Зеленский также отметил, что даже временная остановка огня может стать важным этапом на пути к завершению войны.

«Мы знаем, что… самое важное – это остановить войну. Любое перемирие очень важно как один из шагов в этом процессе», — отметил он.

Напомним, 18 октября Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером . Стороны обсудили результаты переговоров украинской и американской команд во Флориде и последующие дипломатические шаги.

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