Зеленский анонсировал возможный разговор с Трампом на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Sky News.

«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам прямо. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли встретиться с Трампом в ходе саммит НАТО.

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На уточняющий вопрос, согласована ли эта встреча, Зеленский ответил, что команды проговаривают время.

Также, как сообщил AFP высокопоставленный источник в Офисе президента, «команды завершают согласование деталей». По данным источника, переговоры запланированы на «раннюю вторую половину дня» в Нидерландах и будут сосредоточены на санкциях против России и закупке оружия для Киева.

Вашингтон в настоящее время об этой встрече не сообщает.

Саммит НАТО продлится в Гааге в течение 24-25 июня.

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Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.