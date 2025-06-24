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Зеленский анонсировал возможный разговор с Трампом на саммите НАТО
Команды украинского и американского президентов завершают согласование деталей.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге.
Об этом Зеленский сообщил в интервью Sky News.
«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам прямо. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли встретиться с Трампом в ходе саммит НАТО.
На уточняющий вопрос, согласована ли эта встреча, Зеленский ответил, что команды проговаривают время.
Также, как сообщил AFP высокопоставленный источник в Офисе президента, «команды завершают согласование деталей». По данным источника, переговоры запланированы на «раннюю вторую половину дня» в Нидерландах и будут сосредоточены на санкциях против России и закупке оружия для Киева.
Вашингтон в настоящее время об этой встрече не сообщает.
Саммит НАТО продлится в Гааге в течение 24-25 июня.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.