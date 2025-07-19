Зеленский анонсировал встречу с послами относительно дальнейших отношений с США

Владимир Зеленский / © t.me/kyivoda

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги.

О результатах он сообщил в Телеграм.

«Подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету. Поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. Работаем также со странами Европы вне ЕС, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам», — отметил президент.

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Кроме того, министр Сибига доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас находятся в работе.

«Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности относительно дальнейших отношений с США. Обсудили с министром и назначение новых послов Украины в страны-партнеры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит исполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.