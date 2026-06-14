Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время: что обсудят

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни в Европе.

Об этом он сообщил после телефонного разговора с американским лидером.

По словам Зеленского, разговор был длительным и детальным. Стороны обсудили войну, причины, дипломатические возможности и позиции партнеров Украины.

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Президент Украины также поздравил Трампа с днем рождения и отмечающимся в США Днем американской армии.

«Не только приветствия были – много ключевых тем: и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров. Говорили долго. Очень подробно», - сказал Зеленский.

По его словам, главное пожелание украинцев к Трампу — достижение мира вместе с США и всеми партнерами Украины.

«У нас пожелание одно для президента Трампа – у всех украинцев – чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли добиться этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами», – отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что американское общество поддерживает стремление Украины к достойному миру и защиту от российской войны.

Отдельно президент Украины упомянул слова Трампа о Крыме. По словам Зеленского, американский лидер заявил, что именно с захвата Крыма Россией началась война, а при наличии сильного лидерства тогда ее можно было бы не допустить.

Зеленский также поблагодарил США за всю оказанную помощь.

«Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут форматы Группы семи, конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти в мир будут среди главных тем», — сказал Зеленский.

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В ближайшие дни в Европе предстоят форматы G7, где, по словам президента, Украина, ее защита и возможности для достижения мира будут среди главных тем.

Что известно о переговорах с Трампом: последние новости

Напомним, ранее в воскресенье, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего лидеры обсудили то, что «может помочь приблизить мир сейчас».

Издание 24 Ore со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что Трамп встретится с Зеленским на саммите G7, который пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. По данным источника, глава Белого дома присоединится к рабочей встрече с участием президента Украины, но отдельные двусторонние переговоры не предусмотрены.

Между тем, «Суспільне» сообщило, что саммит Группы семи станет площадкой для обсуждения потеционных мирных переговоров о войне РФ против Украины. Сейчас самый реалистичный формат – Украина, Россия, США и Европа.

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