Зеленский анонсировал встречу военных команд по иностранному контингенту

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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В пятницу, 4 апреля, президент Владимир Зеленский встретится с представителями небольшой группы государств, готовых предоставить свои войска для размещения в Украине.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

«Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, готовых разместить контингент (в Украине — ред.) в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча. Раньше были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали», — сказал Зеленский.

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По его словам, эта встреча будет базироваться на подготовленных позициях украинской стороны. Такое решение было принято на последнем саммите в Париже.

Ранее президент Зеленский рассказал о деталях обновленного соглашения о полезных ископаемых из США.

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