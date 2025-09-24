ТСН в социальных сетях

Политика
172
1 мин

Зеленский: без помощи Китая Россия — ничто

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай имеет решающее влияние на Россию и способен остановить ее агрессию против Украины.

Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Россия полностью зависима от Китая, и Пекин может заставить Москву прекратить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву прекратить вторжение. Без Китая Россия Путина — ничто. Однако Китай слишком часто молчит», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что у Пекина есть ключевые рычаги влияния на Москву.

По его мнению, если бы Европа ввела против Китая санкции или пошлины, это могло бы заставить его давить на Россию, чтобы завершить войну.

«Если бы они применили санкции, например, или пошлины, или как вы это хотите назвать. Если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, что война, возможно, закончилась бы. Китай является крупнейшим покупателем нефти из России», — объяснил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для того, чтобы «урегулировать ситуацию между Россией и Украиной».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп считает, что если Европа введет санкции или тарифы против Китая, Пекин может надавить Россию и заставить ее завершить войну против Украины.

172
