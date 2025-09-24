Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Россия полностью зависима от Китая, и Пекин может заставить Москву прекратить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву прекратить вторжение. Без Китая Россия Путина — ничто. Однако Китай слишком часто молчит», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что у Пекина есть ключевые рычаги влияния на Москву.

По его мнению, если бы Европа ввела против Китая санкции или пошлины, это могло бы заставить его давить на Россию, чтобы завершить войну.

«Если бы они применили санкции, например, или пошлины, или как вы это хотите назвать. Если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, что война, возможно, закончилась бы. Китай является крупнейшим покупателем нефти из России», — объяснил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для того, чтобы «урегулировать ситуацию между Россией и Украиной».

