К некоторым системам ПВО уже нет ракет — Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если весной не поступит финансирование, в частности репарационный заем, Украина будет вынуждена в разы сократить производство боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные возможности Украины.

«Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы снизить энергоресурс России. Всего этого просто не будет», — предупредил Зеленский.

Президент также отметил, что к некоторым системам ПВО сейчас уже нет ракет.

Ранее Зеленский, находясь в Брюсселе, сделал ряд заявлений о помощи Украине.

«Без помощи Украине будет тяжело… ЕС будет платить кровью, а не деньгами из-за агрессии РФ», — сказал президент.

Как известно, в ЕС уже заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 140 миллиардов генерируют прибыль. Именно эти средства предлагается использовать для помощи Украине, не нарушая международное право.

18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, где планируется принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В случае отсутствия согласия ЕС рассмотрит план Б — временный кредит за счет заимствований блока.