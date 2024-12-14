Зеленский больше готов к переговорам по прекращению войны – американский дипломат

В последнее время президент Зеленский выглядит менее упорным в своих требованиях.

Владимир Зеленский стал менее решителен в требованиях по прекращению войны. Возможно, он рассматривает вариант определенного компромисса.

Такое мнение высказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза, в эфире Эспрессо.

По словам эксрадника, ранее официальная позиция Зеленского была намного жестче. А именно, все российские войска должны уйти с территории Украины.

"Однако в последнее время, после разговоров с Трампом, хотя это может быть только стечение обстоятельств, президент Зеленский выглядит менее решительным и настойчивым в своих требованиях. В то же время он кажется более готовым к переговорам и поиску определенного соглашения. Похоже, что президент Зеленский рассматривает возможность определенного компромисса. Он уже обсуждал этот вопрос с президентом Трампом", – отметил Брайза.

Он добавил, что этот подход отличается от первоначальной формулы мира президента Зеленского. Таким образом, очевидно, что ситуация динамично развивается под влиянием президента Трампа.

"Все пытаются поддерживать хорошие отношения с ним, ведь понимают, что он непредсказуем, нестандартен и, в конце концов, ради прекращения войны, будет оказывать давление как на Киев, так и на Москву", — подытожил эксрадник.

Напомним, Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель для встречи с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

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