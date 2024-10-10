Зеленский был бы готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада – СМИ

Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности со стороны США по образцу тех, которые были предоставлены Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта – без признания новой границы – в обмен на определенные обязательства Запада.

Об этом говорится в статье издания Corriere Della Sera.

В публикации говорится, что в военном плане украинское руководство ждет осенних дождей, чтобы сделать невозможным продвижение российских войск до декабря: через три месяца Киев рассчитывает получить еще тысячи ракет для защиты.

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Но Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, ведь это очень непопулярно для любого украинского политика.

"Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии – без признания новой официальной границы – в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Но из Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения по поводу быстрого вступления в Европейский Союз, что дало бы Украине горизонт роста", – говорится в статье.

Авторы отметили, что это будет нелегко, ведь президенту России Владимиру Путину недостаточно тех территорий, которые он уже захватил кровью миллиона человек. Диктатор хочет, прежде всего, дестабилизировать Украину и контролировать ее политически.

В материале обращается внимание, что бюджет российского оборонного аппарата в 2025 году вырастет примерно до 130 млрд дол. (в этом году было 108 млрд. долл.). Более того, в текущем году РФ вычислит от экспорта нефти 190 млрд дол. Это больше, чем до полномасштабной войны.

"Пока санкции не станут сильнее, сгибая российскую военную машину, у Путина нет причин садиться за стол мирных переговоров", – отметило издание.

К слову, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский смягчил свою позицию по переговорам с Россией и ищет "более гибкий подход" для завершения войны.

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