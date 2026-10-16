Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В США предложили Украине на 100 дней приостановить удары по российским энергетическим объектам. Взамен американская сторона должна была бы расширить зону действия Starlink для украинских военных на 300 километров вглубь территории РФ.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, передает Бабель.

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Инициативу президенту Владимиру Зеленскому представили сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер. На прошлой неделе они находились с визитом в Киеве вместе с двумя членами Палаты представителей США.

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По информации издания, американские законодатели предложили соглашение, согласно которому Украина временно откажется от атак на энергетическую инфраструктуру России, а взамен получит расширенный доступ к спутниковой связи Starlink.

По мнению сенаторов, расширение зоны покрытия позволило бы украинским военным более эффективно поражать российские установки для запуска ракет и беспилотников, которые оккупанты используют для обстрелов украинских городов.

Как утверждают источники издания, президент Украины поддержал эту инициативу и выразил готовность приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ на предложенный срок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более широкий доступ к спутниковой связи Starlink позволил бы украинским защитникам уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет. По словам главы государства, он лично поднимал этот вопрос во время беседы с президентом США Дональдом Трампом. Однако вместо ожидаемого расширения доступа Украина получила дополнительные ограничения.

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Ультиматум Трампа по поводу ударов по российским НПЗ — последние новости

На днях президент США Дональд Трамп объявил о «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией.

Причиной такой позиции Вашингтона, в частности, стал рост цен на дизельное топливо. Это приводит к дополнительным расходам для американских фермеров в преддверии сезона сбора урожая и промежуточных выборов в США. Трамп связывает подорожание топлива с украинскими ударами по российским НПЗ. По данным экспортной статистики, на цены влияет война администрации США с Ираном.

В то же время Россия в ночь на 14 октября нанесла масштабный удар по украинской энергетике, несмотря на так называемое «перемирие» Трампа. Оккупанты применили 39 баллистических ракет и более 120 дронов. Среди целей атаки были Киев, Киевская область и Харьков.

Впоследствии Москва обвинила Киев в нанесении ударов по двум нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным в Саратовской и Рязанской областях РФ. Однако, в Офисе президента Украины эти заявления опровергли, назвав их фейком.

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Уже на следующий день, 15 октября, президент Владимир Зеленский сообщил Financial Times о решении возобновить удары по российским НПЗ после трёхдневного перерыва. Глава государства отметил, что ограничения, которые ранее сдерживали такие атаки, больше не действуют.

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