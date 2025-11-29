- Дата публикации
"Зеленский был моим другом до и будет после": Ермак прокомментировал увольнение с должности
Андрей Ермак заявил, что будет продолжать считать Зеленского своим другом и после отставки с поста главы Офиса президента.
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал свое увольнение и отношения с президентом Зеленским. Он заявил, что будет продолжать считать Зеленского своим другом после отставки.
Об этом Андрей Ермак сообщил изданию Financial Times.
«Он был моим другом к этой работе и я сочту его таким после нее», — сказал Андрей Ермак.
Андрей Ермак подтвердил, что 29 ноября должен был лететь в США на переговоры с представителями администрации президента Трампа по мирному плану для завершения войны России против Украины.
Андрей Ермак заявил, что именно он ответственен за проработку первого мирного плана США по 28 пунктам, в котором были требования России к Украине относительно сдачи территорий и отказа от членства в НАТО.
«Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал», — подчеркнул он.
Ермак добавил, что «осталось несколько сложных пунктов, которые нужно согласовать».
«В любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины», — сказал Андрей Ермак.
Что предшествовало
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.