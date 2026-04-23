Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Уходящий в отставку вместе с правительством Виктора Орбана министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что поражение его партии «Фидес» на парламентских выборах стало результатом скоординированного вмешательства внешних игроков, в частности украинской власти. Экс-чиновник убежден, что результаты голосования в Будапеште были сформированы под влиянием иностранных спецслужб и отражают волю официального Киева.

Об этом он заявил в интервью Telex.

Обвинение во вмешательстве

Сийярто подчеркнул, что украинское правительство, президент Зеленский, а также брюссельские институции имели серьезные намерения отстранить партию «Фидес» от власти, поэтому прибегли к жесткому влиянию на результаты голосования. По его мнению, оппозиционная партия Тиса, которая будет формировать новое правительство, победила именно благодаря этому вмешательству.

Реклама

«Однозначно они были заинтересованы в смене правительства, однозначно были заинтересованы в нашем избирательном поражении, и я все еще считаю, что в этот избирательный процесс они действительно грубо вмешались», — отметил глава венгерского МИД.

«Нормальные» отношения и страх перед войной

Комментируя опасения венгров по поводу возможной мобилизации и распространения боевых действий на их территорию, Сийярто выразил надежду, что страна сможет избежать непосредственного участия в войне. Политик добавил, что его пугает всеобщий глобальный курс на «эпоху войны».

В то же время он намекнул, что отсутствие российских ударов по регионам Украины, где компактно проживает венгерское население, не случайно. По словам политика, избежать обстрелов этих территорий помогли именно «нормальные» отношения между Будапештом и Москвой, годами выстраивавшие правительство Орбана.

Напомним, Сийярто резко ответил на обвинения в пророссийской политике. Политик заявил, что не изменял стране.