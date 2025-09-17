Зеленский: через годы россияне и их дети будут извиняться за войну

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News ответил на вопрос, какой месседж у него есть для русских людей.

«Россиянам? Знаете, трудно иметь сообщения для людей без ушей. Они не желают слышать. Они живут в своем аквариуме. Это действительно так. Они думают, что есть их мир. Кстати, у них даже есть название – "русский мир". Это верно. И они думают, что могут рассчитывать вернуть все находящиеся в составе Советского Союза страны… Они думают, что весь мир такой, как Россия. И это очень странное», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня любые слова бесполезны, потому что россияне не хотят слышать правду. «Что им сказать, если они не хотят слышать? Есть только одна вещь. Конечно, через годы, я не знаю когда, но через годы они, возможно, даже не поймут, но вынуждены будут признать, что Путин разрушил их историю, и они будут извиняться», — заметил он.

Зеленский также подчеркнул, что ответственность будет падать не только на нынешнее поколение россиян. «Их дети будут извиняться. И их внуки, которые не воевали, также будут извиняться за это. И это факт», – добавил глава государства.

